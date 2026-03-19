Meteoroloji'den 19 Mart hava durumu raporu: Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart 2026 Perşembe gününe ait hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 19 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Edirne dışındaki Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.
Uzmanlar, yurdun pek çok noktasında beklenen kuvvetli sağanak, fırtına, çığ ve buzlanma riskleri nedeniyle dikkatli olunmasını istedi.
MARMARA VE EGE KIYILARINDA FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülürken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşan kuvvetli ve kısa süreli fırtına çıkacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda bu bölgelerin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE (11°C): Çok bulutlu.
İSTANBUL (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KOCAELİ (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
DENİZLİ (16°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
İZMİR (15°C): Çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde geneli sağanak yağışlı.
MANİSA (13°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA (16°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA (20°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN (15°C): Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR (7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
NEVŞEHİR (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU (7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
DÜZCE (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KASTAMONU (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ZONGULDAK (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
AMASYA (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu.
SAMSUN (12°C): Parçalı ve çok bulutlu.
TOKAT (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu.
TRABZON (11°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM (8°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KARS (6°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı.
MALATYA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
VAN (8°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Gaziantep ve Kilis dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR (14°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SİİRT (17°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.