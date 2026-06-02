Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Haziran 2026 Salı gününe ilişkin resmi hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu yağış olacak
Hava Sıcaklığı ve Rüzgarda Son Durum
Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyrederken; Marmara'da mevsim normallerinin üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalacak.
Rüzgar: Genellikle batı ve kuzeybatı, yurdun batı kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Bölge Bölge Detaylı Hava Durumu Listesi
1. Marmara Bölgesi (Sağanak Yağış Alarmı) Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
İstanbul: 29°C (Parçalı ve yer yer çok bulutlu)
Çanakkale: 29°C (Parçalı ve yer yer çok bulutlu)
Kırklareli: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Sakarya: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
2. Ege Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: 33°C (Parçalı bulutlu)
Manisa: 34°C (Parçalı ve yer yer çok bulutlu)
Denizli: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Afyonkarahisar: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
3. Akdeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Adana: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Antalya: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Burdur: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Hatay: 28°C (Parçalı bulutlu)
4. İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Eskişehir: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Konya: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Çankırı: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
5. Batı Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Düzce: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Bolu: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Kastamonu: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu)
6. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Amasya: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
Artvin: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Trabzon: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
7. Doğu Anadolu Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Malatya: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Van: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Erzurum: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
Kars: 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Yağış Yok) Bölge genelinin gün boyunca parçalı ve az bulutlu, açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Diyarbakır: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Siirt: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)