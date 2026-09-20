Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Eylül 2026 Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 1

Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ankara, Bolu, Kırıkkale çevreleri ve Trakya'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde ise iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer yoğun sis görülecek.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 2

SAĞANAK, KUVVETLİ YAĞIŞ VE SİS UYARISI

MGM'nin son değerlendirmelerine göre pazar gününün öne çıkan hava hadiseleri:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı, özellikle Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen, Fındıklı) ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 3

Öğleden Sonra Yağış Geçecek İller: Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Ankara, Kırıkkale, Bolu ve Sinop çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.
Pus ve Sis Uyarısı: Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde görüş mesafesini düşürecek pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 4

BÖLGE BÖLGE VE İL İL 20 EYLÜL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel sağanaklı. Sabah doğusunda pus ve sis hakim. İstanbul 26°C, Bursa 26°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 5

Çanakkale 28°C, Kırklareli 28°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 6

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İzmir 30°C, Denizli 31°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 7

Muğla 30°C, Uşak 27°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu; öğleden sonra Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzeyi yerel gök gürültülü sağanaklı. Adana 33°C, Antalya 33°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 9

Hatay 29°C, Isparta 27°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, sabah pus ve sisli. Öğleden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanaklı. Ankara 23°C, Eskişehir 26°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 11

Konya 24°C, Nevşehir 22°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 12

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanaklı. Bolu 24°C, Düzce 25°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 13

Sinop 24°C, Zonguldak 22°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 25°C, Trabzon 24°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 15

Rize 24°C, Amasya 25°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanaklı. Erzurum 22°C, Kars 22°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 17

Malatya 29°C, Van 24°C.

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 32°C, Diyarbakır 33°C, 

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Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 19

Şanlıurfa 33°C, Mardin 29°C.

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Hava durumu sağanak yağış