Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu

Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ankara, Bolu, Kırıkkale çevreleri ve Trakya'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde ise iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer yoğun sis görülecek.