Meteoroloji'den 20 Eylül Pazar alarmı! Başkent dahil birçok ile sağanak ve sis uyarısı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Eylül 2026 Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ankara, Bolu, Kırıkkale çevreleri ve Trakya'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde ise iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer yoğun sis görülecek.
SAĞANAK, KUVVETLİ YAĞIŞ VE SİS UYARISI
MGM'nin son değerlendirmelerine göre pazar gününün öne çıkan hava hadiseleri:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı, özellikle Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen, Fındıklı) ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Öğleden Sonra Yağış Geçecek İller: Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Ankara, Kırıkkale, Bolu ve Sinop çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.
Pus ve Sis Uyarısı: Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde görüş mesafesini düşürecek pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 20 EYLÜL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel sağanaklı. Sabah doğusunda pus ve sis hakim. İstanbul 26°C, Bursa 26°C,
Çanakkale 28°C, Kırklareli 28°C.
Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İzmir 30°C, Denizli 31°C,
Muğla 30°C, Uşak 27°C.
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu; öğleden sonra Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzeyi yerel gök gürültülü sağanaklı. Adana 33°C, Antalya 33°C,
Hatay 29°C, Isparta 27°C.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, sabah pus ve sisli. Öğleden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanaklı. Ankara 23°C, Eskişehir 26°C,
Konya 24°C, Nevşehir 22°C.
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanaklı. Bolu 24°C, Düzce 25°C,
Sinop 24°C, Zonguldak 22°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 25°C, Trabzon 24°C,
Rize 24°C, Amasya 25°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanaklı. Erzurum 22°C, Kars 22°C,
Malatya 29°C, Van 24°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 32°C, Diyarbakır 33°C,
Şanlıurfa 33°C, Mardin 29°C.