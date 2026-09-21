Meteoroloji'den 21 Eylül alarmı! Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç ve kıyı kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli toz taşınımı uyarısı yapıldı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN KRİTİK TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması beklenen toz taşınımına karşı yurttaşları uyardı:
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği hatırlatıldı.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Yurt genelinde gün içinde yağış alacak kritik merkezler şöyle sıralandı:
Marmara ve Batı Karadeniz: Kocaeli çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu) öğle saatlerinde yerel sağanak görülecek.
Akdeniz Bölgesi: Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz: Doğu Karadeniz genelinde (Giresun'un kıyı kesimleri hariç) ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak etkili olacak. Rize ve Trabzon'da yağışlar öğleden sonra kuvvetlenecek.
Doğu Anadolu: Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde özellikle öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgâr Durumu: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 21 EYLÜL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: İstanbul 26°C (parçalı ve çok bulutlu), Kocaeli (yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı), Bursa 27°C,
Çanakkale 30°C, Kırklareli 30°C.
Ege Bölgesi: İzmir 30°C, Denizli 32°C,
Muğla 31°C, Uşak 27°C (Bölge geneli parçalı bulutlu).
Akdeniz Bölgesi: Adana 33°C (öğle saatlerinde yerel sağanaklı), Antalya 30°C (iç kesimleri öğle ve akşam sağanaklı),
Hatay 30°C (sabah ve öğle kıyıları sağanaklı), Isparta 29°C (öğle saatlerinde yerel sağanaklı).
İç Anadolu Bölgesi: Ankara 27°C, Eskişehir 26°C,
Konya 26°C, Nevşehir 26°C (Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu).
Batı Karadeniz: Bolu 23°C (öğle saatlerinde yerel sağanaklı), Düzce 25°C,
Zonguldak 23°C, Sinop 26°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun 25°C (iç kesimleri öğle sağanaklı), Trabzon 24°C (öğleden itibaren sağanaklı),
Rize 25°C (öğleden itibaren sağanaklı), Amasya 28°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 25°C (öğle ve akşam sağanaklı), Kars 25°C (öğle ve akşam sağanaklı),
Malatya 30°C, Van 25°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır 33°C, Şanlıurfa 33°C, Gaziantep 31°C, Mardin 30°C (Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde toz taşınımı etkili).