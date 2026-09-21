Meteoroloji'den 21 Eylül alarmı! Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı

Akdeniz Bölgesi: Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Doğu Karadeniz genelinde (Giresun'un kıyı kesimleri hariç) ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak etkili olacak. Rize ve Trabzon'da yağışlar öğleden sonra kuvvetlenecek.

Doğu Anadolu: Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde özellikle öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgâr Durumu: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.