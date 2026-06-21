Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu! İl il sıcaklık listesi ve hava durumu ayrıntıları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunun son gününe dair güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Resmi dökümanlara yansıyan son analizlere göre; yurt genelinde yaz sıcakları etkisini büyük ölçüde sürdürmeye devam ederken, bazı coğrafi bölgelerde ise aniden bastıracak yerel sağanak yağışlar ile hızı saatte 60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir değişim tescil edilmezken, sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Ancak yurdun doğu kesimlerinde termometrelerin mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde kalmaya devam edeceği bildirildi.
Meteoroloji'den Kritik Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
MGM hava tahmin uzmanları, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tescilledi. Ancak iki bölge için acil kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı:
Fırtına Alarmı: Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Bölgelerimize Göre Detaylı Hava Durumu Ve İl İl Sıcaklık Listesi (21 Haziran 2026 Pazar)
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL: 28°C (Az bulutlu ve açık)
BURSA: 30°C (Az bulutlu ve açık)
ÇANAKKALE: 31°C (Az bulutlu ve açık)
KIRKLARELİ: 30°C (Az bulutlu ve açık)
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR: 33°C (Az bulutlu ve açık)
DENİZLİ: 31°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
MUĞLA: 30°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
AFYONKARAHİSAR: 25°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA: 33°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ADANA: 33°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
BURDUR: 28°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
HATAY: 30°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
KONYA: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
ESKİŞEHİR: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
ÇANKIRI: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
KASTAMONU: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
BOLU: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
ZONGULDAK: 24°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN: 27°C (Parçalı bulutlu)
AMASYA: 27°C (Parçalı bulutlu)
TRABZON: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ARTVİN: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
ERZURUM: 27°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KARS: 26°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
VAN: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 38°C (Az bulutlu ve açık)
ŞANLIURFA: 37°C (Az bulutluและ açık)
MARDİN: 35°C (Az bulutlu ve açık)
SİİRT: 35°C (Az bulutlu ve açık)