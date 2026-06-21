Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu! İl il sıcaklık listesi ve hava durumu ayrıntıları

Meteoroloji'den Kritik Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

MGM hava tahmin uzmanları, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tescilledi. Ancak iki bölge için acil kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı:

Fırtına Alarmı: Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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