Meteoroloji'den 21 il için aşırı sıcak uyarısı! 16 Temmuz'da termometreler patlayacak
Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Sıcak hava dalgasının özellikle etkili olacağı bölgelerde termometrelerin yükseleceğini belirten yetkililer, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü için tam 21 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine tırmanmasıyla birlikte, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
İŞTE 16 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ AŞIRI SICAK OLACAK 21 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçtiği ve vatandaşları uyardığı o iller coğrafi bölgelerine göre şu şekilde sıralandı:
Ege Bölgesi
İzmir
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
Akdeniz Bölgesi
Antalya
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Şırnak
Siirt
Batman
Doğu Anadolu Bölgesi
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Açıklanan listedeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, güneş çarpmalarına ve yüksek sıcaklığın getireceği diğer olumsuzluklara karşı uzman uyarılarının dikkate alınması gerekiyor.