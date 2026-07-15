Meteoroloji'den 21 il için aşırı sıcak uyarısı! 16 Temmuz'da termometreler patlayacak

Sıcak hava dalgasının özellikle etkili olacağı bölgelerde termometrelerin yükseleceğini belirten yetkililer, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü için tam 21 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine tırmanmasıyla birlikte, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

İŞTE 16 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ AŞIRI SICAK OLACAK 21 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçtiği ve vatandaşları uyardığı o iller coğrafi bölgelerine göre şu şekilde sıralandı:

Ege Bölgesi

İzmir

Manisa

Aydın

Denizli

Muğla

Akdeniz Bölgesi

Antalya

Adana

Osmaniye

Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis

Gaziantep

Adıyaman

Şanlıurfa

Diyarbakır

Mardin

Şırnak

Siirt

Batman

Doğu Anadolu Bölgesi

Tunceli

Elazığ

Bingöl

Açıklanan listedeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, güneş çarpmalarına ve yüksek sıcaklığın getireceği diğer olumsuzluklara karşı uzman uyarılarının dikkate alınması gerekiyor.