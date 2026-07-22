Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Temmuz Perşembe günü tam 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM'nin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı ve yağmurun etkili olacağı o 21 şehir şu şekilde sıralandı: