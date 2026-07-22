Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava tablosu değişiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 1

Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli şehirleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 2

23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Temmuz Perşembe günü tam 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM'nin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı ve yağmurun etkili olacağı o 21 şehir şu şekilde sıralandı:

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 3

Yalova

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 4

Bursa

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 5

Kocaeli

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 6

Bilecik

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 7

Sakarya

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 8

Düzce

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 9

Bolu

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 10

Zonguldak

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 11

Bartın

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 12

Karabük

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 13

Kastamonu

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 14

Çankırı

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 15

Sinop

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 16

Çorum

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 17

Amasya

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 18

Samsun

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 19

Ordu

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 20

Tokat

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 21

Artvin

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 22

Ardahan

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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! - Resim: 23

Kars

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