Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava tablosu değişiyor.
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Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli şehirleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Temmuz Perşembe günü tam 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM'nin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı ve yağmurun etkili olacağı o 21 şehir şu şekilde sıralandı:
Yalova
Bursa
Kocaeli
Bilecik
Sakarya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Sinop
Çorum
Amasya
Samsun
Ordu
Tokat
Artvin
Ardahan
Kars