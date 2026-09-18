Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte yağmur beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak hafta sonu planı yapacak vatandaşları uyardı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte yağmur beklenen iller
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan toplam 23 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

19 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAĞANAK BEKLENEN 23 İL

Meteoroloji'nin son hava tahmin haritasına göre yağış uyarısı verilen iller bölgelerine göre şu şekilde:

İç Anadolu ve Orta Karadeniz Geçişi: Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat

Orta ve Doğu Karadeniz Sahili ile İç Kesimleri: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt

Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van

ANİ SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİNE DİKKAT

Tahmin raporunda yer alan meteorolojik riskler ve alınması gereken önlemler:

Yerel olarak kuvvetli gelişmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi riski bulunuyor.
Yağış anında rüzgarın hızını artırarak kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği belirtilirken, sürücülerin görüş mesafesinde daralma ve kayganlaşan yollara karşı dikkatli olması istendi.

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