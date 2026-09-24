Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak?

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 13°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Bursa: 8°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



