Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak?

Bugünün dava durumu tahminleri ve sıcaklık durumu, il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Burdur dışında), İç Anadolu (Ankara ve Çankırı dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleri ile Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 3

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Marmara bölgesinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.
Diğer yerlerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 4

BÖLGELERE GÖRE 24 EYLÜL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 5

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 13°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 8°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 6

Çanakkale: 11°C, 23°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 9°C, 23°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 7

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: 14°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
Manisa: 12°C, 24°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 8

Afyonkarahisar: 6°C, 19°C (Parçalı bulutlu)
Uşak: 6°C, 20°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 9

AKDENİZ: Bölge genelinin (Burdur dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya: 21°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Adana: 20°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 10

Hatay: 21°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Isparta: 10°C, 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 11

İÇ ANADOLU: Ankara ve Çankırı dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 9°C, 20°C (Parçalı bulutlu)
Eskişehir: 7°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 12

Konya: 12°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Nevşehir: 12°C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 13

BATI KARADENİZ: Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 8°C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Düzce: 11°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 14

Zonguldak: 13°C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Sinop: 16°C, 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun: 17°C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 21°C, 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 16

Rize: 20°C, 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Amasya: 15°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 17

DOĞU ANADOLU: Batı kesimlerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 9°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
Kars: 8°C, 26°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 18

Malatya: 15°C, 29°C (Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Van: 12°C, 26°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 15°C, 33°C (Parçalı bulutlu)
Şanlıurfa: 20°C, 31°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak? - Resim: 20

Gaziantep: Ölçülen verilere göre öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Mardin: 21°C, 29°C (Parçalı bulutlu)

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sağanak yağış Hava durumu