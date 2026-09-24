Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Hangi illerde yağışlar kuvvetli olacak?
Bugünün dava durumu tahminleri ve sıcaklık durumu, il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Burdur dışında), İç Anadolu (Ankara ve Çankırı dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleri ile Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Marmara bölgesinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.
Diğer yerlerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.
BÖLGELERE GÖRE 24 EYLÜL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 13°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 8°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Çanakkale: 11°C, 23°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 9°C, 23°C (Parçalı bulutlu)
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: 14°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
Manisa: 12°C, 24°C (Parçalı bulutlu)
Afyonkarahisar: 6°C, 19°C (Parçalı bulutlu)
Uşak: 6°C, 20°C (Parçalı bulutlu)
AKDENİZ: Bölge genelinin (Burdur dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: 21°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Adana: 20°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Hatay: 21°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Isparta: 10°C, 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU: Ankara ve Çankırı dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 9°C, 20°C (Parçalı bulutlu)
Eskişehir: 7°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı)
Konya: 12°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Nevşehir: 12°C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
BATI KARADENİZ: Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 8°C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Düzce: 11°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Zonguldak: 13°C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Sinop: 16°C, 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun: 17°C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 21°C, 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Rize: 20°C, 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Amasya: 15°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU: Batı kesimlerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 9°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
Kars: 8°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
Malatya: 15°C, 29°C (Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Van: 12°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 15°C, 33°C (Parçalı bulutlu)
Şanlıurfa: 20°C, 31°C (Parçalı bulutlu)
Gaziantep: Ölçülen verilere göre öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Mardin: 21°C, 29°C (Parçalı bulutlu)