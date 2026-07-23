Meteoroloji'den 24 Temmuz için aşırı sıcak alarmı! İşte sıcaklıkların tavan yapacağı 14 İl
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere ve paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak çeşitli şehirlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz 2026 Cuma günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 14 il şu şekilde sıralandı:
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Malatya
Şanlıurfa
Elazığ
Tunceli
Bingöl
Diyarbakır
Mardin
Şırnak
Siirt
Batman
Muş