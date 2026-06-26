Meteoroloji'den 26 Haziran raporu! Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

HEM KUVVETLİ RÜZGAR HEM YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle iki büyük meteorolojik olaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi:

Fırtına Seviyesinde Rüzgar: Marmara’nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtınamsı esinti şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Gök Gürültülü Sağanak: Akdeniz'in Toroslar mevkii başta olmak üzere, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 18 ilde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişleri görülecek.