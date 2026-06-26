Meteoroloji'den 26 Haziran raporu! Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Juni 2026 Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Ancak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Marmara ve Ege'nin belirli kıyı şeritlerinde ise sert rüzgarlar kapıda.
HEM KUVVETLİ RÜZGAR HEM YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, özellikle iki büyük meteorolojik olaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi:
Fırtına Seviyesinde Rüzgar: Marmara’nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtınamsı esinti şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Gök Gürültülü Sağanak: Akdeniz'in Toroslar mevkii başta olmak üzere, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 18 ilde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişleri görülecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Edirne çevreleri yerel sağanak yağışlı. Güneybatısında kuvvetli rüzgar etkili.
İstanbul: 22°C, 32°C (Az bulutlu ve açık)
Bursa: 19°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
EGE: İç kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı. Kuzey kıyılarında rüzgar kuvvetli.
İzmir: 22°C, 36°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 22°C, 37°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
AKDENİZ: İç kesimler parçalı bulutlu; Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya ve Adana'nın iç kesimleri (Toroslar mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 25°C, 34°C (Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı)
Adana: 24°C, 33°C (Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Yağış beklenmiyor.
Ankara: 17°C, 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 19°C, 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak yağışlı.
Bolu: 14°C, 28°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçecek.
Samsun: 20°C, 28°C / Rize: 19°C, 27°C
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu; Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri görülecek.
Van: 13°C, 27°C (Aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Erzurum: 9°C, 26°C (Parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık. Bölgede yüksek sıcaklık dalgası etkisini sürdürüyor.
Şanlıurfa: 27°C, 39°C (Az bulutlu ve açık)
Diyarbakır: 20°C, 37°C (Az bulutlu ve açık)