Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanacak. Yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek artışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 1

Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji'nin aşırı sıcaklar konusunda özel uyarı yayınladığı şehirlerin listesi de netleşti. İşte 20 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumunda aşırı sıcak olması beklenen 26 ilimiz...

1 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 2

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre, yükselen hava sıcaklıkları Türkiye'nin genelinde etkili olacak. Çeşitli bölgelerde yer alan pek çok şehirde sıcaklık değerleri mevsim normallerini aşarak yüksek seviyelerde seyredecek.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN AŞIRI SICAK UYARISI YAPTIĞI 26 ŞEHİR
19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla hava durumunun aşırı sıcak geçmesi beklenen ve dikkatli olunması gereken iller şu şekildedir:

2 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 3

Edirne
Çanakkale

3 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 4

Manisa
İzmir

4 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 5

Aydın
Muğla

5 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 6

Antalya
Isparta

6 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 7

Burdur

7 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 8

Denizli
Çankırı

8 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 9

Adana
Kahramanmaraş

9 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 10

Gaziantep
Kilis

10 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 11

Şanlıurfa
Adıyaman

11 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 12

Malatya
Tunceli

12 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 13

Elazığ
Diyarbakır

13 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 14

Mardin
Siirt

14 15
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Resim: 15

Batman
Bingöl
Iğdır

15 15
sıcaklık Hava durumu