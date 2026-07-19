Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanacak. Yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek artışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji'nin aşırı sıcaklar konusunda özel uyarı yayınladığı şehirlerin listesi de netleşti. İşte 20 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumunda aşırı sıcak olması beklenen 26 ilimiz...
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre, yükselen hava sıcaklıkları Türkiye'nin genelinde etkili olacak. Çeşitli bölgelerde yer alan pek çok şehirde sıcaklık değerleri mevsim normallerini aşarak yüksek seviyelerde seyredecek.
İŞTE METEOROLOJİ'NİN AŞIRI SICAK UYARISI YAPTIĞI 26 ŞEHİR
19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla hava durumunun aşırı sıcak geçmesi beklenen ve dikkatli olunması gereken iller şu şekildedir:
Edirne
Çanakkale
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Isparta
Burdur
Denizli
Çankırı
Adana
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Siirt
Batman
Bingöl
Iğdır