Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı! Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji'nin aşırı sıcaklar konusunda özel uyarı yayınladığı şehirlerin listesi de netleşti. İşte 20 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumunda aşırı sıcak olması beklenen 26 ilimiz...