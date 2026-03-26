Meteoroloji'den 26 Mart hava durumu raporu: Birçok bölgede sağanak, kar ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mart tarihli güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ege'nin güneybatısı, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı bir gün geçiriyor. Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.
SİS, PUS VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkisini gösteriyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sabah ve gece saatleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE (4°C, 17°C): Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE (3°C, 16°C): Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL (6°C, 12°C): Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ (3°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ege'nin güneybatısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR (2°C, 13°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ (6°C, 17°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR (7°C, 17°C): Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA (3°C, 18°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA (9°C, 20°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA (11°C, 21°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY (8°C, 16°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN (11°C, 19°C): Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA (6°C, 15°C): Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR (4°C, 17°C): Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ (3°C, 13°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA (6°C, 12°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU (3°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE (7°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU (4°C, 15°C): Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK (7°C, 10°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA (6°C, 13°C): Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN (9°C, 12°C): Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT (6°C, 13°C): Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON (9°C, 11°C): Aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM (1°C, 9°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS (0°C, 9°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA (6°C, 13°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN (3°C, 9°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR (8°C, 15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP (6°C, 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT (7°C, 14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA (9°C, 15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı