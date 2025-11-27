Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı: Hava sıcaklıkları düşecek, birçok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım 2025 Perşembe hava durumu tahminini yayımladı.
Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre, mevcut hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izlemeye devam edeceği öngörülüyor. Ancak genel tahminler, ülkenin iç ve batı bölgelerinde parçalı, bazı yerlerde ise çok bulutlu bir havanın hakim olacağını gösteriyor.
Kıyı Ege bölgelerinde, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gökyüzüne sahip olacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın güneyden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşumu dikkat çekiyor.
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri:
MARMARA
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 19°C, yerel sağanak yağışlı
İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE
Ege Bölgesi’nin batısında bulutlanma artarken, kıyı kesimleri ve Manisa’da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülecek.
Afyonkarahisar: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 21°C, sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Muğla: 15°C, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olurken, Antalya’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde hava açık olacak.
Adana: 24°C, açık
Antalya: 20°C, sağanak yağışlı
Hatay: 20°C, açık
Isparta: 16°C, parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece sis etkisini gösterecek.
Ankara: 17°C
Eskişehir: 17°C
Kayseri: 16°C
Konya: 16°C
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sis görülebilir.
Bolu: 18°C
Düzce: 22°C
Sinop: 23°C
Zonguldak: 22°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde gece sis olacak.
Amasya: 17°C
Rize: 19°C
Samsun: 22°C
Trabzon: 20°C
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece sis ve pus bekleniyor.
Erzurum: 9°C
Kars: 10°C
Malatya: 6°C
Van: 11°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece kesimlerde pus görülebilir.
Diyarbakır: 15°C
Gaziantep: 18°C
Mardin: 16°C
Siirt: 15°C