Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı: Hava sıcaklıkları düşecek, birçok ilde yağış bekleniyor

MARMARA

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 19°C, yerel sağanak yağışlı

İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu