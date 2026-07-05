Meteoroloji'den 28 il için sağanak yağış alarmı! 6 Temmuz Pazartesi gününe dikkat

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz sahillerini vuran olumsuz hava şartlarının ardından, alçak basınç merkezinin kaymasıyla birlikte yağışlı hava dalgası İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine de yayılıyor.

6 Temmuz 2026 Pazartesi günü etkili olacak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

BÖLGE BÖLGE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji'nin hazırladığı haritaya göre, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yağmur geçişlerinin ve şiddetli sağanağın etkili olacağı 28 şehrimiz bölgelerine göre şu şekilde sıralandı:

Akdeniz ve Göller Yöresi: Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş

İç Anadolu Bölgesi: Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır

KRİTİK UYARI: "ANİ SEL VE SU BASKININA DİKKAT!"

Afet koordinasyon merkezleri ve meteoroloji uzmanları, özellikle ani bastıran yaz sağanaklarının dik yamaçlarda heyelana, şehir merkezlerinde ise rüzgarla birleşerek çatı uçması ve altyapı tıkanmalarına neden olabileceğini hatırlattı. Yağış anında görüş mesafesinin düşebileceğini belirten yetkililer, özellikle Samsun-Artvin hattındaki sahil şeridinde ve İç Anadolu geçiş güzergahlarında sürücülerin takip mesafelerini artırmalarını önemle tavsiye ediyor.