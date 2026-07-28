Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu: O İllerde yağış ve rüzgar alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Temmuz Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, birçok ilin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan birçok bölge için saatte 60 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
MGM verilerine göre; Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği bildirildi.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa: 32°C - Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 36°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul: 32°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C - Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 31°C - Az bulutlu ve açık
Denizli: 38°C - Az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C - Az bulutlu ve açık
Muğla: 37°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana: 38°C - Az bulutlu ve açık
Antalya: 41°C - Az bulutlu ve açık
Burdur: 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara: 31°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 31°C - Az bulutlu ve açık
Konya: 30°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 29°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 29°C - Parçalı zamanla çok bulutlu
Düzce: 32°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı
Kastamonu: 29°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı
Zonguldak: 29°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 32°C - Parçalı bulutlu
Rize: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Samsun: 29°C - Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere batısı yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars: 30°C - Parçalı bulutlu
Malatya: 35°C - Az bulutlu ve açık
Van: 30°C - Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin: 37°C - Az bulutlu ve açık
Siirt: 39°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C - Az bulutlu ve açık