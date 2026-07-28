Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu: O İllerde yağış ve rüzgar alarmı!

SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM verilerine göre; Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği bildirildi.