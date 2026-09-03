Meteoroloji'den 3 Eylül uyarısı! Fırtına ve sağanak kapıda: O bölgelerde yaşayanlar dikkat

MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI (40-60 KM/SAAT)

Rüzgarın genel olarak kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esecek fırtınamsı rüzgarın hızının 40 ila 60 km/saat seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı tedbirli olunmasını istedi.