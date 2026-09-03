Meteoroloji'den 3 Eylül uyarısı! Fırtına ve sağanak kapıda: O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Eylül 2026 Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.
Yurdun genelinde açık ve güneşli hava hakimiyetini korurken; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu geneli ve Samsun'un doğu ilçelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. MGM ayrıca rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege için "kuvvetli rüzgar" uyarısında bulundu.
MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI (40-60 KM/SAAT)
Rüzgarın genel olarak kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esecek fırtınamsı rüzgarın hızının 40 ila 60 km/saat seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı tedbirli olunmasını istedi.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin güneybatısında kuvvetli poyraz etkili olacak.
İstanbul: 21°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 21°C - 32°C, az bulutlu (Kuvvetli rüzgarlı)
Bursa: 17°C - 32°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 18°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey Ege kıyılarında sert rüzgarlar bekleniyor.
İzmir: 22°C - 35°C, az bulutlu ve açık (Kuzey kesimleri rüzgarlı)
Denizli: 24°C - 38°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 21°C - 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 17°C - 33°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi Genelinde açık, güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.
Antalya: 23°C - 37°C, az bulutlu ve açık
Adana: 23°C - 37°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 23°C - 32°C, az bulutlu ve açık
Burdur: 17°C - 35°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.
Ankara: 17°C - 31°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 15°C - 31°C, az bulutlu ve açık
Konya: 19°C - 31°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir: 13°C - 27°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirilecek.
Bolu: 15°C - 28°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 16°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 20°C - 28°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 17°C - 26°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyı hattı, Ordu geneli ve Samsun'un doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek.
Trabzon: 21°C - 27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Rize: 21°C - 27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Samsun: 18°C - 27°C, doğu ilçeleri yerel sağanak yağışlı
Amasya: 14°C - 30°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu seyredecek.
Erzurum: 10°C - 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 8°C - 26°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 16°C - 34°C, az bulutlu ve açık
Van: 13°C - 28°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge genelinde az bulutlu, açık ve kavurucu sıcak hava etkisini sürdürecek.
Şanlıurfa: 25°C - 39°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 21°C - 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 23°C - 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 24°C - 35°C, az bulutlu ve açık