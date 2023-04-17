O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı verdi. Yapılan uyarıda Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği söylendi.

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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