Meteoroloji'den 3 Temmuz alarmı! Tam 17 ilde peş peşe sağanak yağış uyarısı

Bu durum özellikle şehir içi drenaj sistemlerinde tıkanmalara ve ani debi yükselmelerine neden olabiliyor. Sürücülerin yağış anında görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sebebiyle takip mesafelerini artırmaları ve hızlarını düşürmeleri hayati önem taşıyor.