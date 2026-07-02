Meteoroloji'den 3 Temmuz alarmı! Tam 17 ilde peş peşe sağanak yağış uyarısı
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcak dalgası, yerini aniden bastıran ve geniş bir koridora yayılan yaz yağmurlarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Temmuz 2026 Cuma günü için kritik bir hava tahmin raporu yayımladı
Meteoroloji yetkilileri; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları anbean uyardı. İşte Cuma günü yağmur şemsiyesini yanından ayırmaması gereken o şehirlerimiz:
TRAKYA HATTINDA KUVVETLİ YAĞIŞ
Marmara Bölgesi'nin batısı, Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve nemli havanın etkisine giriyor. Bölgede gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
İÇ ANADOLU VE ORTA KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ
Yağış sistemi İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç koridorlarında da etkisini hissettirecek. Öğle saatlerinde lokal ama yoğun yağışlar bekleniyor.
Yozgat
Çorum
Tokat
Amasya
DOĞU AKDENİZ'DE ANİ BASKIN RİSKİ
Doğu Akdeniz genelinde hava parçalı bulutlu seyrederken, özellikle çevre illerdeki topografik yapı ve ani ısınma nedeniyle lokal olarak kuvvetli sağanak geçişi tahmin ediliyor.
Osmaniye
DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ: YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILIYOR
Haftanın en yoğun yağış yükünü alan bölge Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç hatları olacak. Sarp arazilerde heyelan riskine karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: "ANİ YAZ SELLERİNE DİKKAT!"
Meteoroloji uzmanları, yaz aylarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışların çok kısa sürede (bazen yarım saat içinde) metrekareye yüksek miktarda yağış bırakabildiğine dikkat çekti.
Bu durum özellikle şehir içi drenaj sistemlerinde tıkanmalara ve ani debi yükselmelerine neden olabiliyor. Sürücülerin yağış anında görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sebebiyle takip mesafelerini artırmaları ve hızlarını düşürmeleri hayati önem taşıyor.