Meteoroloji'den 31 ile sarı kod: İşte 27 Şubat 2026 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Şubat 2026 tarihi için 31 il sarı kodla uyarıldı. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Şubat 2026 tarihine ilişkin güncel hava durumu verilerini paylaştı.

Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri çok bulutlu bir gün geçirecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış etkili olacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Tokat, Trabzon ve Artvin illerinde beklenen kuvvetli yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İşte 27 Şubat 2026 il il detaylı hava durumu tahminleri:

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Bölgenin doğusunda yağmur etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönmesi bekleniyor.

Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu, iç kesimlerin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında kuvvetini artırarak yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanacak.

Afyonkarahisar: 2°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Denizli: 10°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir: 13°C, az bulutlu

Manisa: 10°C, parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzeybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) hızına ulaşması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Adana: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Antalya: 17°C, parçalı bulutlu

Hatay: 13°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Mersin: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ile kar yağışı alacak. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ankara: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Eskişehir: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kayseri: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Konya: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genel olarak karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde kendini gösterecek. Kıyı şeridinde rüzgar kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. İç kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bolu: 1°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Düzce: 4°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Kastamonu: 2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Zonguldak: 5°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgenin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Kıyılarda rüzgar kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 5°C, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

Samsun: 6°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tokat: 3°C, çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon: 7°C, çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu geneli çok bulutlu; kuzey ve doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Rüzgar, bölgenin batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölgenin doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi mevcut. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum: -2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars: -3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Malatya: 2°C, çok bulutlu

Van: 2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen Güneydoğu Anadolu'da, bölgenin doğusu yağmur ve karla karışık yağmur alacak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Diyarbakır: 9°C, çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

Gaziantep: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 6°C, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

Şanlıurfa: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu