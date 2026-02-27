Meteoroloji'den 31 ile sarı kod: İşte 27 Şubat 2026 hava durumu raporu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ile kar yağışı alacak. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ankara: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Eskişehir: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kayseri: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Konya: 3°C, parçalı ve çok bulutlu