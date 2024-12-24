Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı: "Çok hiddetli gelecek"
Tunceli ve Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, bazı ilçelerde taşımalı eğitime 24 Aralık günü ara verildi. Antalya'da ise aşırı yağış nedeniyle taşımalı eğitim askıya alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, bu bölgelerde eğitime ara verilerek önlemler artırıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Bingöl’ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, taşımalı eğitim 24 Aralık günü durduruldu. Ayrıca, Bingöl’de merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime ara verildiği bildirildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşlara ise kar lastiği ve zincir kullanımı gibi gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.
Meteoroloji, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Sarı uyarı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, turuncu uyarı ciddi hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.
Uyarı yapılan iller arasında şunlar yer alıyor:
Sarı Kodlu Uyarı:
1.Afyonkarahisar
2.Ankara
3.Antalya
4.Balıkesir
5.Bolu
6.Burdur
7.Bursa
8.Çanakkale
9.Çankırı
10.Denizli
11.Eskişehir
12.Kastamonu
13.Kayseri
14.Kırşehir
15.Konya
16.Kütahya
17.Nevşehir
18.Niğde
19.Sivas
20.Uşak
21.Yozgat
22.Aksaray
23.Karaman
24.Kırıkkale
25.Karabük
Turuncu Kodlu uyarı:
1.Antalya
2.Isparta
3.Aydın
4.İzmir
5.Manisa
6.Muğla
Meteoroloji'den kritik uyarılar
Kuvvetli Yağış: İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve diğer bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar: Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Tunceli ve Bingöl’de Eğitime Kar Engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim şu bölgelerde durduruldu:
Tunceli: Pülümür ilçesi
Bingöl: Yayladere, Yedisu ilçeleri, merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü
Bingöl ve Tunceli’de Hamile ve Engellilere İdari İzin
Yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, 24 Aralık günü idari izinli sayılacak.
Antalya’da Aşırı Yağış ve Fırtına
Turuncu ve sarı kodlu uyarılar sonrası Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Aşırı yağış beklenen ilçeler:
Kaş
Demre
Finike
Vali Ersin Yazıcı, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sahada olacağını belirtti. Normal eğitim faaliyetleri ise devam edecek.