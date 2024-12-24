Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı: "Çok hiddetli gelecek"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, bu bölgelerde eğitime ara verilerek önlemler artırıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Bingöl’ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, taşımalı eğitim 24 Aralık günü durduruldu. Ayrıca, Bingöl’de merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime ara verildiği bildirildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşlara ise kar lastiği ve zincir kullanımı gibi gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Meteoroloji, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Sarı uyarı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, turuncu uyarı ciddi hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.

Uyarı yapılan iller arasında şunlar yer alıyor:

Sarı Kodlu Uyarı:

1.Afyonkarahisar

2.Ankara

3.Antalya

4.Balıkesir

5.Bolu

6.Burdur

7.Bursa

8.Çanakkale

9.Çankırı

10.Denizli

11.Eskişehir

12.Kastamonu

13.Kayseri

14.Kırşehir

15.Konya

16.Kütahya

17.Nevşehir

18.Niğde

19.Sivas

20.Uşak

21.Yozgat

22.Aksaray

23.Karaman

24.Kırıkkale

25.Karabük

Turuncu Kodlu uyarı:

1.Antalya

2.Isparta

3.Aydın

4.İzmir

5.Manisa

6.Muğla

Meteoroloji'den kritik uyarılar

Kuvvetli Yağış: İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve diğer bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Tunceli ve Bingöl’de Eğitime Kar Engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim şu bölgelerde durduruldu:

Tunceli: Pülümür ilçesi

Bingöl: Yayladere, Yedisu ilçeleri, merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü

Bingöl ve Tunceli’de Hamile ve Engellilere İdari İzin

Yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, 24 Aralık günü idari izinli sayılacak.

Antalya’da Aşırı Yağış ve Fırtına

Turuncu ve sarı kodlu uyarılar sonrası Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Aşırı yağış beklenen ilçeler:

Kaş

Demre

Finike

Vali Ersin Yazıcı, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sahada olacağını belirtti. Normal eğitim faaliyetleri ise devam edecek.