Meteoroloji'den 32 il için kırmızı alarm! Aşırı sıcak ve nem dalgası geliyor

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklıkların yanı sıra bunaltıcı nem oranlarının da artacağı belirtilirken, 21 Ağustos Cuma günü için tam 32 kente yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

AŞIRI SICAK VE YÜKSEK NEM ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde termometrelerin kritik seviyelere çıkacağını bildirdi. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların açık alanda bulunmamaları yönünde tedbir çağrısı yapıldı.

METEOROLOJİ'NİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERDİĞİ 32 İL

Marmara Bölgesi: Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik

Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli

İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir

Batı Karadeniz: Karabük, Bartın

Akdeniz Bölgesi: Antalya, Burdur, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt

Doğu Anadolu Bölgesi: Tunceli, Elazığ, Şırnak, Bingöl