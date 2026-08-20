Meteoroloji'den 32 il için kırmızı alarm! Aşırı sıcak ve nem dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini sürdüren güneşli ve sıcak havanın ardından haftanın son günleri için kritik bir hava durumu raporu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 32 il için kırmızı alarm! Aşırı sıcak ve nem dalgası geliyor
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Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklıkların yanı sıra bunaltıcı nem oranlarının da artacağı belirtilirken, 21 Ağustos Cuma günü için tam 32 kente yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

AŞIRI SICAK VE YÜKSEK NEM ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde termometrelerin kritik seviyelere çıkacağını bildirdi. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların açık alanda bulunmamaları yönünde tedbir çağrısı yapıldı.

METEOROLOJİ'NİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERDİĞİ 32 İL

Marmara Bölgesi: Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik
Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli
İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir
Batı Karadeniz: Karabük, Bartın
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Burdur, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt
Doğu Anadolu Bölgesi: Tunceli, Elazığ, Şırnak, Bingöl

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