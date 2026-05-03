Meteoroloji'den 32 il için sağanak uyarısı: Sakın şemsiyesiz çıkmayın!

Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerin ardından yağışlı hava dalgası yurdun dört bir yanında hissedilmeye başlandı. Meteoroloji uzmanları, özellikle Pazartesi günü için geniş bir coğrafyanın yağışlardan etkileneceğini belirterek vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN O 32 ŞEHİR

5 Mayıs Pazartesi günü yağmurun etkili olacağı iller tam liste halinde şu şekilde paylaşıldı:

Akdeniz ve Güney Hattı: Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay.

Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz: Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin.

Yetkililer, yağış beklenen bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmalarını hatırlattı.