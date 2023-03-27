Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Çankırı ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.