Meteoroloji'den 4 il için alarm! 29 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, bazı bölgelerde etkili olan bahar havası yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 4 il için alarm! 29 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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 MGM, yurdun çeşitli şehirlerinde görülecek sağanak yağışlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 29 Temmuz Çarşamba günü 4 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Söz konusu şehirler MGM'nin hava durumu tahmin haritasında da yer aldı.

İŞTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 4 ŞEHİR

Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunduğu ve yağışın etkili olacağı ilan edilen 4 ilimiz şu şekilde sıralandı:

Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır

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