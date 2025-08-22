Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı! Sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Paylaşılan son verilere göre, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü 41 ilde aşırı sıcaklık bekleniyor.
Uzmanlar, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
SICAKLIK BEKLENEN O İLLER
Balıkesir 🌡️☀️
Manisa 🔥☀️
Aydın 🌞🔥
Muğla 🌡️☀️
Burdur 🌞
Denizli 🔥
Isparta 🌡️
Eskişehir ☀️
Bartın 🌞
Çankırı 🌡️
Kırıkkale ☀️
Çorum 🌞
Amasya 🌡️
Tokat ☀️
Sivas 🌞
Konya 🌡️🔥
Karaman 🌞
Aksaray 🌡️
Kayseri ☀️
Adana 🔥☀️🌡️
Osmaniye 🌡️
Kahramanmaraş 🔥☀️
Gaziantep 🌡️☀️
Kilis 🔥
Hatay ☀️🌡️
Şanlıurfa 🔥🔥
Adıyaman 🌡️☀️
Malatya ☀️
Gümüşhane 🌞
Erzincan 🌡️
Tunceli ☀️
Elazığ 🌞
Diyarbakır 🔥☀️
Mardin 🌡️🔥
Şırnak 🌞
Hakkari ☀️
Siirt 🌡️
Batman 🔥
Muş 🌞
Bingöl 🌡️
Iğdır ☀️🌡️