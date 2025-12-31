Meteoroloji'den 42 ile uyarı: Yılın son gününde yoğun kar ve sağanak alarmı

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Doğusunda yer yer kuvvetli yağış görülecek.

Hatay: 3°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmurlu, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Isparta: 7°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.