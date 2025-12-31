Meteoroloji'den 42 ile uyarı: Yılın son gününde yoğun kar ve sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak kar şeklinde, Güney Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.
KUVVETLİ YAĞIŞIN BEKLENDİĞİ İLLER
MGM verilerine göre yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA
Bölgenin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Bursa: 4°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Çanakkale: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul: 5°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kırklareli: 2°C, parçalı ve çok bulutlu.
EGE
Güney ve kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, kuzeyinin iç kesimlerinde (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma görülebilir.
Afyonkarahisar: 1°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Denizli: 7°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
İzmir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Muğla: 10°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Doğusunda yer yer kuvvetli yağış görülecek.
Hatay: 3°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmurlu, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Isparta: 7°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güneyinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda 40-60 km/saat hızla eseceği bildirildi.
Ankara: 2°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.
Eskişehir: 0°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.
Kayseri: 4°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Konya: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli yağış riski var.
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde kar yağışı beklenirken, güney ve batı kesimlerde yağışların kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Erzurum: -5°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Kars: -5°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Malatya: -1°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Van: 1°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğusunda rüzgarın fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Batman: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yoğun kar bekleniyor.
Diyarbakır: -2°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
Gaziantep: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yoğun kar görülecek.
Mardin: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.