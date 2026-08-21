Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor

Türkiye'yi bir süredir rahatlatan serin hava dalgası yerini Afrika ve Basra kökenli yeni bir sıcak hava sistemine bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve hava tahmin uzmanları, sıcak hava dalgasının 22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla pik noktasına ulaşacağını belirterek aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana'nın da bulunduğu 44 il için kritik sıcaklık uyarısı yayımladı.

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 2

HAFTA SONU TERMOMETRELER ZİRVEYİ GÖRECEK: İSTANBUL 35, ANTALYA 43 DERECE!
Hafta sonuyla birlikte yurt genelinde sıcaklık değerleri hızla tırmanışa geçecek:

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 3

Marmara ve Ege: İstanbul'da hava sıcaklığının 34-35 dereceye, Ege kıyılarında ise 40 derece bandına ulaşması bekleniyor.
Akdeniz: Antalya ve çevre illerde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor.
Doğu ve Güneydoğu: Sıcaklık artışının en şiddetli hissedileceği bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı bildirildi.

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 4

METEOROLOJİ'NİN HARİTAYLA UYARDIĞI 44 ŞEHİR (22 AĞUSTOS 2026)

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 5

Edirne
Kırklareli

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 6

Çanakkale
Balıkesir

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 7

İzmir
Manisa

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 8

Aydın
Muğla

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 9

Antalya
Konya

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 10

Isparta
Burdur

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 11

Denizli
Eskişehir

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 12

Kütahya
Karabük

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 13

Kastamonu
Çankırı

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 14

Kastamonu
Çankırı

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 15

Kırıkkale
Çorum

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 16

Amasya
Tokat

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 17

Sivas
Artvin

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 18

Gümüşhane
Erzincan

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 19

Tunceli
Elazığ

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 20

Malatya
Adıyaman

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 21

Gaziantep
Kilis

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 22

Adana
Osmaniye

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 23

Kahramanmaraş
Şanlıurfa

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 24

Mardin
Şırnak
Hakkari

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 25

Siirt
Batman

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 26

Diyarbakır

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Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor - Resim: 27

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