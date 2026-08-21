Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor

Marmara ve Ege: İstanbul'da hava sıcaklığının 34-35 dereceye, Ege kıyılarında ise 40 derece bandına ulaşması bekleniyor.

Akdeniz: Antalya ve çevre illerde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu: Sıcaklık artışının en şiddetli hissedileceği bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı bildirildi.



