Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor
Türkiye'yi bir süredir rahatlatan serin hava dalgası yerini Afrika ve Basra kökenli yeni bir sıcak hava sistemine bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve hava tahmin uzmanları, sıcak hava dalgasının 22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla pik noktasına ulaşacağını belirterek aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana'nın da bulunduğu 44 il için kritik sıcaklık uyarısı yayımladı.
HAFTA SONU TERMOMETRELER ZİRVEYİ GÖRECEK: İSTANBUL 35, ANTALYA 43 DERECE!
Hafta sonuyla birlikte yurt genelinde sıcaklık değerleri hızla tırmanışa geçecek:
Marmara ve Ege: İstanbul'da hava sıcaklığının 34-35 dereceye, Ege kıyılarında ise 40 derece bandına ulaşması bekleniyor.
Akdeniz: Antalya ve çevre illerde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor.
Doğu ve Güneydoğu: Sıcaklık artışının en şiddetli hissedileceği bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı bildirildi.
METEOROLOJİ'NİN HARİTAYLA UYARDIĞI 44 ŞEHİR (22 AĞUSTOS 2026)
Edirne
Kırklareli
Çanakkale
Balıkesir
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Antalya
Konya
Isparta
Burdur
Denizli
Eskişehir
Kütahya
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Artvin
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Adıyaman
Gaziantep
Kilis
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Mardin
Şırnak
Hakkari
Siirt
Batman
Diyarbakır
Bingöl
Muş