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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar yağmur, karla karışık yağmur ve kentlerin yüksek yerleri karlı geçecek.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında 2 derece düşüş beklenen bölgede rüzgarlar farklı yönlerden hafif esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #malatya #Elazığ #tunceli #bingöl #Adıyaman
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