Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmin raporunu yayımlayarak 19 Ağustos için belirli bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! İşte yağış beklenen iller
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Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde 5 il için gök gürültülü sağanak alarmı verildi.

19 AĞUSTOS'TA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN 5 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış alması beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:

Gümüşhane
Artvin
Ardahan
Kars
Mersin

ANİ SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

Yetkililer, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmalarını istedi.

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