Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.