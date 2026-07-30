Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: Çatı uçmasına, ağaç devrilmesine dikkat!

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Rize: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



