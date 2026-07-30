Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı: Çatı uçmasına, ağaç devrilmesine dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre; Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Bursa ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa yer yer hamleli 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
5 il için sarı kodlu uyarı
Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde sıralandı:
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
İzmir
Manisa
Bölgelerde hava durumu ve il il sıcaklıklar
Marmara
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bursa: 31°C, az bulutlu ve açık
Çanakkale: 31°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 27°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 30°C, az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 37°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana: 39°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 41°C, az bulutlu ve açık
Burdur: 32°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 34°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 29°C, az bulutlu ve açık
Konya: 27°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir: 25°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Rize: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 31°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 28°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 43°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 40°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 43°C, az bulutlu ve açık