banner999
Vatan Partisi ve CKD'den önemli mesajlar
Vatan Partisi ve CKD'den önemli mesajlar
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Derya Can rekor kırdı
Derya Can rekor kırdı
Tekstil sektöründe
Tekstil sektöründe

Meteorolojiden 5 il için sis ve pus uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.