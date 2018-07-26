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Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güney ve güneydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde, güney ve güneydoğudan esecek rüzgarlarla toz taşınımı beklendiğinden, oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin tedbirli olması istendi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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