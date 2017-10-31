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Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı (31 Ekim Salı hava durumu)

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde bugünden itibaren 3 gün boyunca zirai don beklendiği uyarında bulundu. İşte 31 Ekim Salı hava durum

Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı (31 Ekim Salı hava durumu)

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde bugünden itibaren 3 gün boyunca zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden cuma gününe kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu #Sivas #kayseri #Nevşehir #Kırşehir #Yozgat
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