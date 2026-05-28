Meteoroloji'den 54 il için alarm: Sağanak yağış yurdu esir alacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs 2026 tarihi için yayımladığı raporda tam 54 ilde sağanak yağış ve yağmur geçişleri beklendiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin yapılan uyarılar gerçekleşti. Sistemin ülke genelindeki ilerleyişiyle birlikte, beklenen sağanak yağışlar ülkenin hemen her ilinde etkisini göstermeye başladı.
TAM 54 ŞEHİR İÇİN SAĞANAK BEKLENTİSİ
Mevcut yağışların ardından Meteoroloji, 29 Mayıs 2026 tarihi için sağanak yağış beklenen illeri de kamuoyuna duyurdu.
Türkiye genelinde tam 54 ilde sağanak yağış ile yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
İşte yağmurun etkili olacağı o 54 şehrimiz...
Balıkesir
Manisa
Kütahya
Eskişehir
Uşak
Afyonkarahisar
Denizli
Burdur
Isparta
Ankara
Çorum
Çankırı
Amasya
Tokat
Sivas
Yozgat
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Mersin
Adana
Hatay
Kilis
Osmaniye
Kahramanmaraş
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Gümüşhane
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Erzurum
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Bitlis
Siirt
Şırnak
Hakkari