Meteoroloji'den 54 şehir için sarı kodlu uyarı
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek.
https://www.mgm.gov.tr/Ülkemizin bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Ağrı, Van, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul genelinde yağış uyarısında bulunduktan sonra bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, kentte yağış ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
"Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.