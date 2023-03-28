Meteoroloji'den 54 şehir için sarı kodlu uyarı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Ağrı, Van, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor.