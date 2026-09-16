Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 1

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerini kapsayan 56 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 2

Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLEN BÖLGELER

Marmara'nın doğusu
Ege'nin kuzeydoğu kesimleri

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 4

Batı Karadeniz'in batısı
İç Anadolu'nun kuzey kesimleri
Kastamonu ve Çorum çevreleri

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 5

BÖLGELERE GÖRE İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 6

MARMARA

Bursa: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Çanakkale: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 7

İstanbul: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Kırklareli: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 8

EGE

Denizli: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
İzmir: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 9

Muğla: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
Uşak: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 10

AKDENİZ

Adana: 33°C (Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeyi sağanak yağışlı)
Antalya: 30°C (Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 11

Hatay: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Isparta: 29°C (Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 12

İÇ ANADOLU

Ankara: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Eskişehir: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 13

Konya: 29°C (Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu)
Nevşehir: 29°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 14

BATI KARADENİZ

Bolu: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Düzce: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 15

Sinop: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Zonguldak: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 16

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
Rize: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 17

Samsun: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Kars: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 19

Malatya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu - Resim: 21

Mardin: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

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sağanak yağış Hava durumu