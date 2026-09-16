Meteoroloji'den 56 ile sağanak alarmı! İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor: İşte 16 Eylül hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerini kapsayan 56 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLEN BÖLGELER
Marmara'nın doğusu
Ege'nin kuzeydoğu kesimleri
Batı Karadeniz'in batısı
İç Anadolu'nun kuzey kesimleri
Kastamonu ve Çorum çevreleri
BÖLGELERE GÖRE İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA
Bursa: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Çanakkale: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
İstanbul: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Kırklareli: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
EGE
Denizli: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
İzmir: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Muğla: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
Uşak: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
AKDENİZ
Adana: 33°C (Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeyi sağanak yağışlı)
Antalya: 30°C (Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
Hatay: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Isparta: 29°C (Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU
Ankara: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Eskişehir: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Konya: 29°C (Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu)
Nevşehir: 29°C (Parçalı bulutlu)
BATI KARADENİZ
Bolu: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Düzce: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Sinop: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Zonguldak: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı)
Rize: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Samsun: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Kars: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Malatya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)