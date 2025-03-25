Meteoroloji’den 57 il için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İstanbul dahil 57 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yağışların 28 Mart Cuma günü başlayarak 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeyi ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sis, doğu bölgelerde ise buzlanma ve don görülebilir.
1. çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
2. zirai don uyarısı
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski bulunuyor. Tarımla uğraşan vatandaşların, Meteoroloji'nin il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.
Edirne: 13°C - 23°C (Sabah saatlerinde sağanak yağışlı)
İstanbul: 12°C - 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı)
Kırklareli: 11°C - 18°C (Sabah saatlerinde sağanak yağışlı)
Kocaeli: 14°C - 23°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Afyonkarahisar: 9°C - 22°C
Denizli: 14°C - 27°C
İzmir: 16°C - 24°C
Manisa: 14°C - 25°C
Adana: 10°C - 24°C
Antalya: 15°C - 20°C
Hatay: 11°C - 24°C
Mersin: 14°C - 22°C
Ankara: 10°C - 22°C
Eskişehir: 10°C - 23°C
Konya: 10°C - 24°C
Nevşehir: 9°C - 20°C
Bolu: 8°C - 21°C
Karabük: 9°C - 24°C
Sinop: 9°C - 18°C
Zonguldak: 13°C - 22°C
Amasya: 10°C - 25°C
Artvin: 3°C - 17°C
Samsun: 9°C - 19°C
Trabzon: 8°C - 16°C
Erzurum: -6°C - 9°C
Kars: -7°C - 10°C
Malatya: 4°C - 21°C
Van: -1°C - 10°C
Diyarbakır: 5°C - 23°C
Gaziantep: 8°C - 23°C
Siirt: 5°C - 21°C
Şanlıurfa: 11°C - 25°C