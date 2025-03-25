Meteoroloji’den 57 il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeyi ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sis, doğu bölgelerde ise buzlanma ve don görülebilir.