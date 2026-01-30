Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm! Sağanak ve fırtına için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim olacak.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
EDİRNE 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 20°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 11°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 15°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak görülürken, Sivas çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 13°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 14°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 21°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN 12°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 22°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 21°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, doğu kesimlerin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM 2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS -2°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 6°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 4°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin batısında yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
ŞANLIURFA 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.