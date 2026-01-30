Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm! Sağanak ve fırtına için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

EDİRNE 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 20°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 15°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak görülürken, Sivas çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 14°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 21°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 12°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 22°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 21°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, doğu kesimlerin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM 2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -2°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 6°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 4°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin batısında yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ŞANLIURFA 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

