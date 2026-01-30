Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm! Sağanak ve fırtına için saat verildi

EGE

Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.