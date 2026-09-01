Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
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. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşın, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN 6 İL
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller:
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
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