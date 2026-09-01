Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 1

. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşın, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 2

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 3

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN 6 İL

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller:

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 4

Giresun

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 5

Trabzon

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 6

Rize

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 7

Artvin

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 8

Ardahan

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 9

Kars

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Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak? - Resim: 10
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