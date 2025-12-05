Meteoroloji’den 6 ile sarı ve turuncu alarm: Sağanak ve fırtına kapıda!

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacak. Güney kesimlerde başlayan yağışlar, akşam ve gece saatlerinde Edirne ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanağa dönecek.

Bursa 19°C: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.

Çanakkale 16°C: Çok bulutlu; aralıklı sağanak görülecek.

İstanbul 19°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

Kırklareli 17°C: Parçalı ve çok bulutlu; akşam ve gece yağış olasılığı kuvvetleniyor.