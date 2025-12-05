Meteoroloji’den 6 ile sarı ve turuncu alarm: Sağanak ve fırtına kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık 2025 Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM'nin hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava parçalı bulutlu bir seyir izleyecek.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı bölgeleri, ayrıca Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin'de yağışlı bir hava bekleniyor.
Yağış türleri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak, Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacak. Güney kesimlerde başlayan yağışlar, akşam ve gece saatlerinde Edirne ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanağa dönecek.
Bursa 19°C: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.
Çanakkale 16°C: Çok bulutlu; aralıklı sağanak görülecek.
İstanbul 19°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
Kırklareli 17°C: Parçalı ve çok bulutlu; akşam ve gece yağış olasılığı kuvvetleniyor.
EGE
Kıyı Ege’den başlayarak bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir–Aydın kıyıları ve Denizli’nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Muğla’da yerel çok kuvvetli sağanak öne çıkıyor. Güney yönlü rüzgâr kıyılarda kuvvetli esecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ile sis görülebilir.
Afyonkarahisar 12°C: Çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmur.
Denizli 14°C: Çok bulutlu; güney ilçelerde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
İzmir 18°C: Çok bulutlu; özellikle kıyı ilçelerde öğleden sonra yağış kuvvetlenecek.
Muğla 13°C: Aralıklı sağanak; kıyılarda yer yer çok kuvvetli.
AKDENİZ
Batı Akdeniz’den başlayarak tüm bölgede sağanaklar etkisini artıracak. Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı dikkat çekiyor. Kıyılarda güney yönlü rüzgâr kuvvetli esecek; iç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus görülecek.
Adana 23°C: Parçalı başlayan hava akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağa dönecek.
Antalya 18°C: Çok bulutlu; yağışlar yer yer şiddetli.
Hatay 19°C: Parçalı bulutlu; akşam sağanak geçişleri bekleniyor.
Isparta 12°C: Çok bulutlu; yağışlar öğleden sonra kuvvetlenecek.
İÇ ANADOLU
Günün ilerleyen saatlerinde bölgenin güneybatısında başlayan yağmur, akşam saatlerinde genelin etki alanına girecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görülecek.
Ankara 14°C: Parçalı bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.
Eskişehir 13°C: Çok bulutlu; akşam yağışı bekleniyor.
Konya 12°C: Öğleden sonra ve akşam aralıklı yağmurlu.
Nevşehir 13°C: Akşam yağmur geçişleri görülecek.
BATI KARADENİZ
Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde yağmur görülecek. Sabah saatlerinde sis etkisini sürdürecek.
Bolu 15°C: Akşam ve gece yağış ihtimali yüksek.
Düzce 19°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Sinop 20°C: Çok bulutlu.
Zonguldak 18°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağmur etkili olacak. Sis ve pus sabah ve gece boyunca sürecek.
Amasya 16°C: Gece yağışlı.
Rize 17°C: Parçalı çok bulutlu.
Samsun 18°C: Çok bulutlu.
Trabzon 17°C: Parçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis, gece ise bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin yağmur alacak. Bölgede sabah ve gece saatlerinde sis görülecek.
Batman 14°C: Parçalı bulutlu.
Diyarbakır 14°C: Gece yağmur ve sağanak ihtimali.
Gaziantep 16°C: Akşam ve gece sağanak bekleniyor.
Mardin 16°C: Gece sağanak yağışlı.