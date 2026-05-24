Meteoroloji'den 74 il için son dakika alarmı! 25 Mayıs 2026 Pazartesi yağmur hangi şehirleri vuracak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yurt geneli için yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağışlar dalga dalga etkisini göstermeye başladı.
Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yağışlı hava kütlesi ülkenin hemen hemen her bölgesini esir alırken, Meteoroloji'den yeni haftanın ilk günü için çok kritik bir son dakika uyarısı geldi.
Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde tam 74 ilde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü yağmur geçişleri bekleniyor. Ani sel,
su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, yeni haftada yağmurun etkili olacağı o 74 şehrimiz bölgelerine göre şu şekilde listelendi:
Marmara Bölgesi
Bursa, Kocaeli,
Sakarya, Yalova,
Balıkesir, Bilecik.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara, Konya,
Kayseri, Eskişehir,
Sivas, Kırıkkale,
Aksaray, Karaman,
Kırşehir, Nevşehir,
Niğde, Yozgat,
Çankırı.
Ege Bölgesi
Manisa, Aydın,
Denizli, Muğla,
Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak.
Akdeniz Bölgesi
Adana, Mersin,
Hatay, Kahramanmaraş,
Osmaniye,
Isparta, Burdur.
Karadeniz Bölgesi
Trabzon, Samsun,
Rize, Ordu,
Giresun, Artvin,
Gümüşhane,
Bayburt, Zonguldak,
Bartın, Karabük, Kastamonu,
Sinop, Bolu, Düzce,
Çorum, Tokat, Amasya.
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum, Van, Malatya,
Elazığ, Ağrı, Erzincan, Bitlis, Muş,
Kars, Bingöl, Hakkari,
Tunceli, Iğdır, Ardahan, Şırnak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa,
Mardin, Batman,
Adıyaman, Siirt, Kilis.