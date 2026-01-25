Meteoroloji'den 8 il için kritik uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak

ANTALYA

Batı Akdeniz’de yarın öğle saatlerinden sonra Antalya merkez ve batı ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise doğu kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.