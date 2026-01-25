Meteoroloji'den 8 il için kritik uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji, yarından itibaren Batı Akdeniz ve Kıyı Ege’de kuvvetli sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde ise fırtına beklendiğini duyurdu. İşte uyarı yapılan iller…
ANTALYA
Batı Akdeniz’de yarın öğle saatlerinden sonra Antalya merkez ve batı ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise doğu kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.
Yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BURDUR
Burdur’un doğu ilçelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.
Yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.
ÇANAKKALE
Kıyı Ege’de yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
BALIKESİR
Balıkesir’in batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olacak.
İZMİR
İzmir genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Özellikle güneybatı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AYDIN
Aydın’da akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
MUĞLA
Muğla genelinde kuvvetli sağanak öngörülürken, kıyı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
HATAY
Doğu Akdeniz’de, özellikle Hatay’ın güney kıyılarında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.