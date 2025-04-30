Meteoroloji’den 9 il için fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşlara çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz taşınımına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunu

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji’den 9 il için fırtına ve toz taşınımı uyarısı
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MGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya’nın doğu kesimlerinde güney yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, özellikle yağış anlarında kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle açık alanlarda bulunan yapıların, çatıların ve tarım alanlarının zarar görmemesi için önlem alınması gerektiği vurgulandı.

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