Meteoroloji’den 9 il için fırtına ve toz taşınımı uyarısı

MGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya’nın doğu kesimlerinde güney yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, özellikle yağış anlarında kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle açık alanlarda bulunan yapıların, çatıların ve tarım alanlarının zarar görmemesi için önlem alınması gerektiği vurgulandı.