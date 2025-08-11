Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi’nde termometreler 31-36 derece arasında seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 36 ile 43 derece aralığında olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek ve bu durum hafta boyunca devam edecek.

Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi, Kuzey Ege açıklarında ise üç gün boyunca fırtına beklentisi var.