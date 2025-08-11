Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?
Yeni haftaya Türkiye genelinde sıcak ve güneşli hava hakim olacak. Güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kuzeybatı bölgelerinde haftanın ortasında hafif bir serinlik hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son raporuna göre, hafta boyunca güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar artarken, diğer bölgelerde genellikle normal seviyelerde seyredecek. Haftanın ortasına doğru kuzeybatıdaki bazı illerde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Kars ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Marmara Bölgesi’nde termometreler 31-36 derece arasında seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 36 ile 43 derece aralığında olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek ve bu durum hafta boyunca devam edecek.
Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi, Kuzey Ege açıklarında ise üç gün boyunca fırtına beklentisi var.
11 Ağustos Bölge Bölge Hava Durumu:
Marmara: Az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat)
Balıkesir 35°C, Edirne 39°C, İstanbul 32°C, Kırklareli 35°C
Ege: Az bulutlu ve açık, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar
Afyonkarahisar 34°C, Denizli 42°C, İzmir 42°C, Muğla 39°C
Akdeniz: Az bulutlu ve açık
Adana 43°C, Antalya 36°C, Hatay 37°C, Isparta 38°C
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık
Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C, Yozgat 29°C
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık
Bolu 33°C, Düzce 34°C, Sinop 32°C, Zonguldak 28°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlar
Amasya 34°C, Artvin 26°C, Samsun 30°C, Trabzon 28°C
Doğu Anadolu: Az bulutlu, doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar
Erzurum 30°C, Kars 29°C, Malatya 37°C, Van 30°C
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık
Diyarbakır 41°C, Gaziantep 41°C, Mardin 39°C, Siirt 40°C