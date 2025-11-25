Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine ineceğini ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı tahminler paylaşıldı.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 1

YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji, bu hafta ülke genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi. Yağışlı sistem hafta sonuna kadar batı bölgeleriyle sınırlı kalacak ancak cumartesi itibarıyla ülkenin büyük bölümünde yeniden yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 2

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışlı havanın etkisini azalttığını, ancak hafta sonunda yeni sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini belirtti. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceğini söyledi.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 3

HAFTA SONU YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Çelik, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de çarşamba, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak görüleceğini aktardı. Hafta sonunda ise Türkiye’nin büyük bölümünde yağış etkili olacak.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 4

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri ile İç Anadolu'nun doğusunda hafta sonunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 5

ANKARA HAVA DURUMU

Çelik, Ankara’da çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların 16-17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 6

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın ve perşembe yağış beklenmezken, cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların 18–20 derece aralığında seyredeceği açıklandı.

Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor - Resim: 7

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir’de hafta boyunca aralıklarla yağış görüleceğini söyleyen Çelik, hafta sonunda etkili olacak yeni sistemin kentte kuvvetli gök gürültülü sağanaklara yol açabileceğini belirtti. En yüksek sıcaklıkların 20–21 derece civarında olacağı duyuruldu.

