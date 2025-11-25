Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor
Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine ineceğini ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı tahminler paylaşıldı.
YAĞIŞ KAPIDA
Meteoroloji, bu hafta ülke genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi. Yağışlı sistem hafta sonuna kadar batı bölgeleriyle sınırlı kalacak ancak cumartesi itibarıyla ülkenin büyük bölümünde yeniden yağış bekleniyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışlı havanın etkisini azalttığını, ancak hafta sonunda yeni sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini belirtti. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceğini söyledi.
HAFTA SONU YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Çelik, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de çarşamba, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak görüleceğini aktardı. Hafta sonunda ise Türkiye’nin büyük bölümünde yağış etkili olacak.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri ile İç Anadolu'nun doğusunda hafta sonunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Çelik, Ankara’da çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların 16-17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da yarın ve perşembe yağış beklenmezken, cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların 18–20 derece aralığında seyredeceği açıklandı.
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de hafta boyunca aralıklarla yağış görüleceğini söyleyen Çelik, hafta sonunda etkili olacak yeni sistemin kentte kuvvetli gök gürültülü sağanaklara yol açabileceğini belirtti. En yüksek sıcaklıkların 20–21 derece civarında olacağı duyuruldu.