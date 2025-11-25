Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor

YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji, bu hafta ülke genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi. Yağışlı sistem hafta sonuna kadar batı bölgeleriyle sınırlı kalacak ancak cumartesi itibarıyla ülkenin büyük bölümünde yeniden yağış bekleniyor.