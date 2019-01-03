Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a kuvvetli yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yağışların olacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada sel ve su baskınları, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.



Meteorolojiden yapılan uyarı şöyle;

Yapılan son değerlendirmelere göre; 04.01.2019 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde meydana gelecek yağışların çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı bekleniyor. Çok kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





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