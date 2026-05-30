Meteoroloji'den alarm! 31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden bahar havası, pazar günü itibarıyla yerini kuvvetli yağış dalgasına bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu hatlarındaki tam 21 ilimizde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte 31 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağmurun esir alacağı o şehirlerimiz:
Marmara Bölgesi:
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Sakarya
Batı ve Orta Karadeniz Hattı:
Bolu
Karabük
Bartın
Zonguldak
Çankırı
Kastamonu
Sinop
Samsun
Doğu Karadeniz Kıyı ve İç Kesimleri:
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Doğu Anadolu Bölgesi:
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Hava sıcaklıklarında yağış alan bölgelerde lokal düşüşler görülmesi beklenirken, pazar günü trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesinde azalma ve yollarda kayganlaşma riskine karşı ekstra dikkatli olması gerekiyor.