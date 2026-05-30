Meteoroloji'den alarm! 31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden bahar havası, pazar günü itibarıyla yerini kuvvetli yağış dalgasına bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu hatlarındaki tam 21 ilimizde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte 31 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağmurun esir alacağı o şehirlerimiz:

Marmara Bölgesi:

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

Sakarya

Batı ve Orta Karadeniz Hattı:

Bolu

Karabük

Bartın

Zonguldak

Çankırı

Kastamonu

Sinop

Samsun

Doğu Karadeniz Kıyı ve İç Kesimleri:

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Doğu Anadolu Bölgesi:

Ardahan

Kars

Ağrı

Iğdır

Hava sıcaklıklarında yağış alan bölgelerde lokal düşüşler görülmesi beklenirken, pazar günü trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesinde azalma ve yollarda kayganlaşma riskine karşı ekstra dikkatli olması gerekiyor.

