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Meteorolojiden Ankara için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, saat 15.00 - 19.00 arası Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına görüleceği belirtildi.

Meteorolojiden Ankara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Ankara'da saat 15:30 ile 19:00 arasında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşların yağış ve fırtına konusunda tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ankara'da önümüzdeki saatlerde (15:30 - 19:00 TSİ) görülecek gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" 

 

Etiketler; #meteoroloji #sağanak yağmu #ankara #uyarı
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